TMZ: полиция назвала смерть актера Хэкмена и его жены подозрительной
Полиция назвала подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена и его супруги, сообщает портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск.
Тела супругов были обнаружены в их доме в Санта-Фе спустя около двух недель после предполагаемой даты смерти. Согласно материалам следствия, обстоятельства их гибели вызывают вопросы, так как на месте происшествия не найдено явных признаков насильственной смерти или утечки газа.
По данным ордера на обыск, Бетси Аракава была найдена в ванной комнате, рядом с ней лежал обогреватель, а на столешнице обнаружены открытая упаковка таблеток и рассыпанные рядом пилюли. Состояние тела указывало на то, что смерть наступила давно. Хэкмена нашли в другой комнате дома — он был полностью одет, а рядом с ним лежали солнцезащитные очки, что может свидетельствовать о внезапной потере сознания.
Сотрудники пожарной службы и газовая компания Нью-Мексико не обнаружили признаков утечки газа. В доме также находились три собаки: две живые и одна мертвая. По словам рабочих, обнаруживших тела, входная дверь дома была приоткрыта, но следов взлома не зафиксировано.
Расследование продолжается, детективы изучают все обстоятельства произошедшего.
27 февраля стало известно, что двукратный обладатель «Оскара» Хэкмен умер в возрасте 95 лет. По сообщению Santa Fe New Mexican, он и его жена пианистка Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.