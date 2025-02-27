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TMZ: полиция назвала смерть актера Хэкмена и его жены подозрительной

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Полиция назвала подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена и его супруги, сообщает портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск.

Тела супругов были обнаружены в их доме в Санта-Фе спустя около двух недель после предполагаемой даты смерти. Согласно материалам следствия, обстоятельства их гибели вызывают вопросы, так как на месте происшествия не найдено явных признаков насильственной смерти или утечки газа.

По данным ордера на обыск, Бетси Аракава была найдена в ванной комнате, рядом с ней лежал обогреватель, а на столешнице обнаружены открытая упаковка таблеток и рассыпанные рядом пилюли. Состояние тела указывало на то, что смерть наступила давно. Хэкмена нашли в другой комнате дома — он был полностью одет, а рядом с ним лежали солнцезащитные очки, что может свидетельствовать о внезапной потере сознания.

Сотрудники пожарной службы и газовая компания Нью-Мексико не обнаружили признаков утечки газа. В доме также находились три собаки: две живые и одна мертвая. По словам рабочих, обнаруживших тела, входная дверь дома была приоткрыта, но следов взлома не зафиксировано.

Расследование продолжается, детективы изучают все обстоятельства произошедшего.

27 февраля стало известно, что двукратный обладатель «Оскара» Хэкмен умер в возрасте 95 лет. По сообщению Santa Fe New Mexican, он и его жена пианистка Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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