TMZ: полиция назвала смерть актера Хэкмена и его жены подозрительной

По данным ордера на обыск, Бетси Аракава была найдена в ванной комнате, рядом с ней лежал обогреватель, а на столешнице обнаружены открытая упаковка таблеток и рассыпанные рядом пилюли. Состояние тела указывало на то, что смерть наступила давно. Хэкмена нашли в другой комнате дома — он был полностью одет, а рядом с ним лежали солнцезащитные очки, что может свидетельствовать о внезапной потере сознания.