Умер двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкмен

Актерскую карьеру начинал с игры в любительских спектаклях в Нью-Йорке, впервые снялся в кино после достижения 30 лет. Первой значимой работой в кинокарьере актера стала драма «Лилит» 1964 г. На съемках Хэкмен познакомился с известным актером Уорреном Битти, который пригласил его сыграть старшего брата преступника в фильме «Бонни и Клайд» 1967 г. Эта картина принесла Хэкману номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.