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Умер двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкмен

Ведомости

Двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет. По сообщению Santa Fe New Mexican, он и его жена пианистка Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.

Тела Хэкмена и Аракавы обнаружили в районе Санта-Фе-Саммит, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. Мертвой также найдена их собака. По заявлению шерифа, признаков совершения преступления нет, но точная причина смерти пока неизвестна.

Он жил в Санта-Фе (Нью-Мексико, США) с 1980-х, женился на 63-летней Аракаве в 1991 г.

Хэкмен родился 30 января 1930 г. в Сан-Бернардино (Калифорния, США). Устроился на службу в военно-морском флоте США в возрасте 16 лет, провел на службе четыре с половиной года. Впоследствии этот опыт принесет Хэкмену много ролей военных, разведчиков и полицейских в кино.

Актерскую карьеру начинал с игры в любительских спектаклях в Нью-Йорке, впервые снялся в кино после достижения 30 лет. Первой значимой работой в кинокарьере актера стала драма «Лилит» 1964 г. На съемках Хэкмен познакомился с известным актером Уорреном Битти, который пригласил его сыграть старшего брата преступника в фильме «Бонни и Клайд» 1967 г. Эта картина принесла Хэкману номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Первую кинонаграду «Оскар» Хэкмен получил после выхода боевика «Французский связной» 1971 г. Он был удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль. Второй «Оскар» актер получил за роль шерифа Билла Дагетта в вестерне «Непрощенный» 1992 г. Хэкмен был удостоен награды в номинации «лучшая мужская роль второго плана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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