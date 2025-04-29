Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян
В больницах остаются 17 российских туристов, которые находились в автобусе, вылетевшем с трассы в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило Генеральное консульство России в провинции. По его данным, двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство.
Генконсульство отметило, что поддерживает контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании.
28 апреля туристический автобус вылетел с трассы в городе Манавгат в Анталье и перевернулся на бок, после того как водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 18 российских туристов и водитель.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что после аварии 25 россиян были доставлены в госпитали для осмотра и проверки состояния. Всего в автобусе находились 22 взрослых человека и три ребенка. Медпомощь предоставляется им по показаниям. Часть туристов после осмотра направили в отель. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили «Ведомостям», что сотрудники принимающей компании и гиды сопровождают граждан и оказывают помощь им.