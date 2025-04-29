Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что после аварии 25 россиян были доставлены в госпитали для осмотра и проверки состояния. Всего в автобусе находились 22 взрослых человека и три ребенка. Медпомощь предоставляется им по показаниям. Часть туристов после осмотра направили в отель. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили «Ведомостям», что сотрудники принимающей компании и гиды сопровождают граждан и оказывают помощь им.