В Московской области простились с генерал-лейтенантом Москаликом

С 2002 по 2005 г. Москалик выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, в 2015 г. участвовал в планировании военной операции на территории Сирии. С 2015 по 2021 г. входил в состав делегации Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы.