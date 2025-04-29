В Московской области простились с генерал-лейтенантом Москаликом
На территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил (ВС) РФ генералом-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщает ТАСС.
В траурном мероприятии принял участие руководящий состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Кроме того, с Москаликом пришли проститься представители центральных органов военного управления, сослуживцы погибшего и ветераны Вооруженных сил.
На церемонию прощания с Москаликом траурные венки направили президент РФ Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Во время процессии их вынесли военнослужащие, передает ТАСС.
Генерал-лейтенант погиб при взрыве автомобиля у дома № 2 по бульвару Нестерова в Балашихе 25 апреля. Следствие установило, что это было спланированное убийство. На следующий день сотрудники ФСБ задержали подозреваемого – Игната Кузина, ему предъявили обвинение в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.
С 2002 по 2005 г. Москалик выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, в 2015 г. участвовал в планировании военной операции на территории Сирии. С 2015 по 2021 г. входил в состав делегации Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы.