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В Дагестане задержали женщину, планировавшую совершить теракт

Ведомости

Сотрудники спецслужб задержали в Хасавюртовском районе Дагестана женщину, которая планировала теракт в отношении правоохранителей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанная россиянка 1996 г. рождения является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации. Она планировала взрыв у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У женщины были изъяты компоненты для изготовления СВУ. В ее средствах связи также нашли переписку в Telegram с боевиком террористической организации, в которой обсуждался планируемый подрыв и присяга террористической группировке.

30 апреля суд заключил под стражу граждан Украины и Белоруссии, являющихся агентами украинских спецслужб. СК РФ сообщал, что они планировали теракт с использованием СВУ против военного добровольческого батальона Минобороны. По данным ведомства, 12 апреля при сборке ими взрывного устройства произошла детонация. В результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске разрушены две квартиры, пять человек пострадали, включая самих подрывников. На причастность к преступлению проверяется задержанный гражданин Молдавии, доставивший компоненты взрывного устройства на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию.

По факту непроизвольного взрыва СВУ в доме в Ханты-Мансийске расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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