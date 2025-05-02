В Дагестане задержали женщину, планировавшую совершить теракт
Сотрудники спецслужб задержали в Хасавюртовском районе Дагестана женщину, которая планировала теракт в отношении правоохранителей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, задержанная россиянка 1996 г. рождения является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации. Она планировала взрыв у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У женщины были изъяты компоненты для изготовления СВУ. В ее средствах связи также нашли переписку в Telegram с боевиком террористической организации, в которой обсуждался планируемый подрыв и присяга террористической группировке.
30 апреля суд заключил под стражу граждан Украины и Белоруссии, являющихся агентами украинских спецслужб. СК РФ сообщал, что они планировали теракт с использованием СВУ против военного добровольческого батальона Минобороны. По данным ведомства, 12 апреля при сборке ими взрывного устройства произошла детонация. В результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске разрушены две квартиры, пять человек пострадали, включая самих подрывников. На причастность к преступлению проверяется задержанный гражданин Молдавии, доставивший компоненты взрывного устройства на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию.
По факту непроизвольного взрыва СВУ в доме в Ханты-Мансийске расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).