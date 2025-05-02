В Дагестане задержали женщину, планировавшую совершить теракт

30 апреля суд заключил под стражу граждан Украины и Белоруссии, являющихся агентами украинских спецслужб. СК РФ сообщал, что они планировали теракт с использованием СВУ против военного добровольческого батальона Минобороны. По данным ведомства, 12 апреля при сборке ими взрывного устройства произошла детонация. В результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске разрушены две квартиры, пять человек пострадали, включая самих подрывников. На причастность к преступлению проверяется задержанный гражданин Молдавии, доставивший компоненты взрывного устройства на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию.