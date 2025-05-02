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Дзюба забил 240-й мяч и установил новый рекорд по голам

Ведомости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба установил новый национальный рекорд, забив 240-й гол в карьере в матче 27-го тура Мир – Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». Этот мяч стал победным: встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Акрона». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Забитый гол был проведен на 74-й минуте встречи и позволил Дзюбе укрепить свое лидерство по количеству голов среди российских футболистов. Еще 9 марта Дзюба, отличившись в игре с самарскими «Крыльями советов», обошел завершившего карьеру нападавшего сборной России Александра Кержакова, который долгое время удерживал первенство с 233 голами.

Дзюба известен своими выступлениями за петербургский «Зенит», где он с 2015 по 2022 г. стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны. В сентябре 2024 г. форвард присоединился к «Акрону». Ранее в его карьере были выступления за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», а также турецкий клуб «Адана Демирспор».

19 апреля «Спартак» вырвал победу над «Акроном» со счетом 2:3. У хозяев голы забили Артем Дзюба (с пенальти) и воспитанник «Акрон-академии Коноплева» Дмитрий Пестряков. А в составе гостей отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко. А третий мяч в свои ворота забил полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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