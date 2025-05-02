Дзюба забил 240-й мяч и установил новый рекорд по голам

Дзюба известен своими выступлениями за петербургский «Зенит», где он с 2015 по 2022 г. стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны. В сентябре 2024 г. форвард присоединился к «Акрону». Ранее в его карьере были выступления за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», а также турецкий клуб «Адана Демирспор».