Госдума приоритетно рассмотрит проект об уголовном наказании для дропперов

Госдума приоритетно рассмотрит проект об уголовном наказании для дропперовИнициатива направлена в профильный комитет
Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов в приоритетном порядке, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Володин направил инициативу в профильный комитет по государственному строительству и законодательству, сообщается на сайте Госдумы. 2 мая стало известно, что правительство России внесло этот проект в Госдуму. Законопроектом предлагается дополнить ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. Как сообщил Володин, разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, которые действуют через цепочку соучастников.
«Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», – приводит его слова Госдума.
Он добавил, что законопроект будет рассмотрен «в приоритетном порядке».
Инициатива предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе похищенных у людей денег через электронные средства платежа, напомнили в Госдуме. За совершение таких преступлений виновникам будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.