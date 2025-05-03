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Госдума приоритетно рассмотрит проект об уголовном наказании для дропперов

Инициатива направлена в профильный комитет
Ведомости

Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов в приоритетном порядке, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин направил инициативу в профильный комитет по государственному строительству и законодательству, сообщается на сайте Госдумы. 2 мая стало известно, что правительство России внесло этот проект в Госдуму. Законопроектом предлагается дополнить ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. Как сообщил Володин, разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, которые действуют через цепочку соучастников.

«Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», – приводит его слова Госдума.

Он добавил, что законопроект будет рассмотрен «в приоритетном порядке».

Инициатива предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе похищенных у людей денег через электронные средства платежа, напомнили в Госдуме. За совершение таких преступлений виновникам будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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