Госдума приоритетно рассмотрит проект об уголовном наказании для дропперов

Инициатива предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе похищенных у людей денег через электронные средства платежа, напомнили в Госдуме. За совершение таких преступлений виновникам будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.