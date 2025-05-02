В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Более строгая ответственность предусмотрена для лиц, не являющихся клиентами банка, но участвующих в приобретении или передаче карт для незаконных операций. Штрафы варьируются от 300 000 до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период от года до двух лет. Также возможно лишение свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 000 до 500 000 руб.