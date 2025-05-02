В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предлагает дополнить ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»).
За передачу личной банковской карты за вознаграждение предусмотрены наказания от штрафа от 100 000 до 300 000 руб. до ограничения свободы на срок до двух лет.
Аналогичное наказание предусмотрено для клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в его интересах.
Более строгая ответственность предусмотрена для лиц, не являющихся клиентами банка, но участвующих в приобретении или передаче карт для незаконных операций. Штрафы варьируются от 300 000 до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период от года до двух лет. Также возможно лишение свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 000 до 500 000 руб.
Наиболее серьезная ответственность установлена за использование чужих банковских карт или электронных кошельков для незаконных операций. За такие действия предусмотрено до шести лет лишения свободы со штрафом от 300 000 до 1 млн руб.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что дропперы могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они добровольно сообщат о совершенном преступлении и окажут содействие в его раскрытии и расследовании.
10 апреля сообщалось, что банки заблокировали более 700 000 счетов дропперов в 2024 г. По данным ЦБ, кредитные организации усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций.