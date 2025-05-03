СК возбудит дело после осквернения мемориала советским воинам в Болгарии
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как поясняет СК со ссылкой на данные СМИ, акт вандализма был совершен в отношении мемориального комплекса, посвященного подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков. Мемориал расположен в районе Камчии, в окрестностях Варны. По данным очевидцев, на памятнике разбита на мелкие части мраморная плита с надписью, а сам монумент облит краской.
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК возбудить уголовное дело по данному факту и совместно с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства произошедшего.
2 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выступила с осуждением действий украинских властей, связанных с эксгумацией останков советских солдат во Львове. Она назвала это решение античеловечным, отметив, что перенос мемориала «Холм славы», одного из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины, демонстрирует истинную сущность киевских властей.