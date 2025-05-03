СК возбудит дело после осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

Как поясняет СК со ссылкой на данные СМИ, акт вандализма был совершен в отношении мемориального комплекса, посвященного подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков. Мемориал расположен в районе Камчии, в окрестностях Варны. По данным очевидцев, на памятнике разбита на мелкие части мраморная плита с надписью, а сам монумент облит краской.