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СК возбудит дело после осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

Ведомости

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как поясняет СК со ссылкой на данные СМИ, акт вандализма был совершен в отношении мемориального комплекса, посвященного подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков. Мемориал расположен в районе Камчии, в окрестностях Варны. По данным очевидцев, на памятнике разбита на мелкие части мраморная плита с надписью, а сам монумент облит краской.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК возбудить уголовное дело по данному факту и совместно с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства произошедшего.

2 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выступила с осуждением действий украинских властей, связанных с эксгумацией останков советских солдат во Львове. Она назвала это решение античеловечным, отметив, что перенос мемориала «Холм славы», одного из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины, демонстрирует истинную сущность киевских властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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