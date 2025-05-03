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Подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте арестовали до 1 июля

Ведомости

Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте женщины, подозреваемой в подготовке теракта в Хасавюрте. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

«Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 июля», – уточнила Мамаева (цитата по ТАСС).

ФСБ сообщила о ее задержании 2 мая. По данным спецслужб, задержанная, россиянка 1996 года рождения, является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации. Она намеревалась осуществить взрыв у административного здания силовых структур в Хасавюрте.

В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, в ее средствах связи нашли переписку в мессенджере Telegram с боевиком террористической группировки. В сообщениях обсуждались детали планируемого подрыва, а также присяга запрещенной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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