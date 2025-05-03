Подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте арестовали до 1 июля

В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, в ее средствах связи нашли переписку в мессенджере Telegram с боевиком террористической группировки. В сообщениях обсуждались детали планируемого подрыва, а также присяга запрещенной организации.