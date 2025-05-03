Подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте арестовали до 1 июля
Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте женщины, подозреваемой в подготовке теракта в Хасавюрте. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.
«Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 июля», – уточнила Мамаева (цитата по ТАСС).
ФСБ сообщила о ее задержании 2 мая. По данным спецслужб, задержанная, россиянка 1996 года рождения, является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации. Она намеревалась осуществить взрыв у административного здания силовых структур в Хасавюрте.
В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, в ее средствах связи нашли переписку в мессенджере Telegram с боевиком террористической группировки. В сообщениях обсуждались детали планируемого подрыва, а также присяга запрещенной организации.