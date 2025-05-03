В Новороссийске после атаки дронов повреждено 95 квартир
В Новороссийске из-за массированной атаки украинских беспилотников повреждены 95 квартир, две полностью разрушены. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
В Восточном районе города выбиты стекла в 22 квартирах. Власти пообещали их заменить в ближайшее время. Электричество и интернет уже оперативно восстановлены. В ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе, 31, квартира пострадала: повреждены стекла, фасад и частично имущество жильцов. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры, в 42 зафиксированы повреждения.
Основная задача властей сейчас, пояснил Кравченко, – оперативно составить акты обследования, чтобы жители смогли получить выплаты и средства на восстановление имущества. Необходимости в открытии ПВР нет, добавил он.
В Новороссийске с утра введен режим ЧС после атаки БПЛА, пятеро человек пострадали. В ночь на 3 мая ПВО сбила 47 украинских беспилотников над Краснодарским краем.