В Новороссийске после атаки дронов повреждено 95 квартир

В Восточном районе города выбиты стекла в 22 квартирах. Власти пообещали их заменить в ближайшее время. Электричество и интернет уже оперативно восстановлены. В ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе, 31, квартира пострадала: повреждены стекла, фасад и частично имущество жильцов. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры, в 42 зафиксированы повреждения.