Утечка газа могла стать причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы
Причиной взрыва в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы могла быть утечка бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства уточнил, что все погибшие при пожаре в доме на улице Генерала Тюленева проживали в квартире, в которой произошел взрыв. Они были членами одной семьи, выжил только ребенок.
4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. МЧС России сообщало, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. В результате инцидента погибли три человека, еще пять пострадали. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них были организованы пункты временного размещения.
В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы проводит проверку.