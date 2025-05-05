Утечка газа могла стать причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы

4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. МЧС России сообщало, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. В результате инцидента погибли три человека, еще пять пострадали. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них были организованы пункты временного размещения.