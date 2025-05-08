Le Parisien: автомобиль въехал в толпу фанатов ПСЖ в Париже
В центре Парижа на Елисейских полях автомобиль въехал в толпу болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), праздновавших выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на полицию.
В результате наезда пострадали три человека, один из них был госпитализирован в критическом состоянии. После происшествия десятки фанатов бросились в погоню за автомобилем. Позднее он был обнаружен сгоревшим неподалеку от места инцидента.
Инцидент произошёл в ночь на 8 мая после победы ПСЖ над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1. По итогам двух матчей (3:1) французский клуб впервые с 2020 г. вышел в финал турнира.
На Елисейских полях также произошли массовые беспорядки. Некоторые болельщики закидывали полицию камнями, использовали пиротехнику, а также повредили автомобили и витрины магазинов. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. По данным полиции, были задержаны 43 человека.
Финальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и миланским «Интером» состоится 1 июня.