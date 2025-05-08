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Le Parisien: автомобиль въехал в толпу фанатов ПСЖ в Париже

Ведомости

В центре Парижа на Елисейских полях автомобиль въехал в толпу болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), праздновавших выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на полицию.

В результате наезда пострадали три человека, один из них был госпитализирован в критическом состоянии. После происшествия десятки фанатов бросились в погоню за автомобилем. Позднее он был обнаружен сгоревшим неподалеку от места инцидента.

Инцидент произошёл в ночь на 8 мая после победы ПСЖ над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1. По итогам двух матчей (3:1) французский клуб впервые с 2020 г. вышел в финал турнира.

На Елисейских полях также произошли массовые беспорядки. Некоторые болельщики закидывали полицию камнями, использовали пиротехнику, а также повредили автомобили и витрины магазинов. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. По данным полиции, были задержаны 43 человека.

Финальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и миланским «Интером» состоится 1 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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