Путин присвоил Валентине Терешковой звание генерал-лейтенанта
Президент РФ Владимир Путин присвоил летчику-космонавту СССР Валентине Терешковой звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Он поздравил Терешкову с присвоением нового звания, назвав ее гордостью региона, страны и всей мировой космонавтики. Евраев также выразил отдельную благодарность комонавту за помощь, которую она оказывала своей родной Ярославской области. В частности, в реализации программ развития и масштабных инфраструктурных проектов.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. Она известна как первая в мире женщина-космонавт. Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6». Он продлился почти трое суток, за это время космонавт совершила 48 витков вокруг Земли. Впоследствии Терешкова получила звание Героя Советского Союза. На ее счету есть множество других наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден Гагарина, орден Дружбы и др.
Терешкова также ведет активную общественно-политическую деятельность. С 2008 по 2011 г. она была заместителем председателя Ярославской областной думы. Терешкова является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Она также занимает должность председателя думской комиссии по вопросам депутатской этики и входит в состав комитета по международным делам.