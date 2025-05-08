Путин присвоил Валентине Терешковой звание генерал-лейтенанта

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. Она известна как первая в мире женщина-космонавт. Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6». Он продлился почти трое суток, за это время космонавт совершила 48 витков вокруг Земли. Впоследствии Терешкова получила звание Героя Советского Союза. На ее счету есть множество других наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден Гагарина, орден Дружбы и др.