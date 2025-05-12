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В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 7 млн человек

Ведомости

Очное шествие «Бессмертного полка» 9 мая прошло в 57 регионах России с участием 7 млн человек, сообщила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Было 17 регионов, где граждане без организации шествия просто выходили на улицы города в этот день, неся с собой портреты своих родных и близких», – отметила Цунаева. Она добавила, что общее количество участников меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что не везде есть возможность организовать массовое шествие, а безопасность граждан стоит на первом месте, уточнила сопредседатель центрального штаба.

Самое массовое шествие прошло в Санкт-Петербурге, где на улицы города вышло 1,2 млн человек. 200 000 участников в шествии «Бессмертного полка» было в Челябинске, 180 000 – в Уфе и 150 000 – в Казани.

Акцию «Бессмертный полк» провели в разных странах: Германии, Греции, Грузии, Армении, Бишкеке, Мексике, Болгарии, Молдавии и т.д. 8 мая акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне. В акции приняли участие около 200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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