В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 7 млн человек

«Было 17 регионов, где граждане без организации шествия просто выходили на улицы города в этот день, неся с собой портреты своих родных и близких», – отметила Цунаева. Она добавила, что общее количество участников меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что не везде есть возможность организовать массовое шествие, а безопасность граждан стоит на первом месте, уточнила сопредседатель центрального штаба.