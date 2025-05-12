В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 7 млн человек
Очное шествие «Бессмертного полка» 9 мая прошло в 57 регионах России с участием 7 млн человек, сообщила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева.
«Было 17 регионов, где граждане без организации шествия просто выходили на улицы города в этот день, неся с собой портреты своих родных и близких», – отметила Цунаева. Она добавила, что общее количество участников меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что не везде есть возможность организовать массовое шествие, а безопасность граждан стоит на первом месте, уточнила сопредседатель центрального штаба.
Самое массовое шествие прошло в Санкт-Петербурге, где на улицы города вышло 1,2 млн человек. 200 000 участников в шествии «Бессмертного полка» было в Челябинске, 180 000 – в Уфе и 150 000 – в Казани.
Акцию «Бессмертный полк» провели в разных странах: Германии, Греции, Грузии, Армении, Бишкеке, Мексике, Болгарии, Молдавии и т.д. 8 мая акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне. В акции приняли участие около 200 человек.