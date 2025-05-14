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/ Общество

Суд приговорил четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 10 годам

Ведомости

Четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговоры, каждому назначили по 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Решение вынес Минераловодский райсуд Ставропольского края. Фигурантов признали виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

ТАСС отмечает, что участники беспорядков в октябре 2023 г. уничтожили и повредили имущество международного аэропорта «Уйташ» в Махачкале на сумму более 24 млн руб. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья.

31 марта Грачевский суд Ставропольского края назначил пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы от восьми лет до 9,5 года колонии общего режима. Суд установил, что в октябре 2023 г. мужчины в дагестанском аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием.

Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 г., спустя несколько недель после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». 

Около 200 человек ворвались в «Уйташ» на фоне посадки самолета из Тель-Авива и попытались проверить у пассажиров наличие израильских паспортов. По данным СК, всего к преступлениям причастны 142 лица. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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