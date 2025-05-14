Суд приговорил четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 10 годам
Четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговоры, каждому назначили по 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Решение вынес Минераловодский райсуд Ставропольского края. Фигурантов признали виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.
ТАСС отмечает, что участники беспорядков в октябре 2023 г. уничтожили и повредили имущество международного аэропорта «Уйташ» в Махачкале на сумму более 24 млн руб. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья.
31 марта Грачевский суд Ставропольского края назначил пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы от восьми лет до 9,5 года колонии общего режима. Суд установил, что в октябре 2023 г. мужчины в дагестанском аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием.
Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 г., спустя несколько недель после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».
Около 200 человек ворвались в «Уйташ» на фоне посадки самолета из Тель-Авива и попытались проверить у пассажиров наличие израильских паспортов. По данным СК, всего к преступлениям причастны 142 лица.