Суд приговорил четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 10 годам

31 марта Грачевский суд Ставропольского края назначил пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы от восьми лет до 9,5 года колонии общего режима. Суд установил, что в октябре 2023 г. мужчины в дагестанском аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием.