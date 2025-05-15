Бьюти-блогера застрелили во время прямого эфира в TikTok в Мексике
В мексиканском городе Сапопан (штат Халиско) на рабочем месте в салоне красоты застрелили 23-летнего бьюти-блогера Валерию Маркес. Момент убийства попал в прямой эфир, который она проводила на площадке TikTok. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру штата.
По информации газеты, убийство блогера расследуется как акт фемицида – преступления в отношении женщины по признаку пола. Маркес ранее делилась с аудиторией опасениями о неизвестном, который принес ей на место работы «дорогой подарок».
За несколько секунд до происшествия она сидела с мягкой игрушкой в руках на своей трансляции в социальной сети, пишет The Guardian. Было слышно, как она сказала: «Они идут», а затем голос на заднем плане спросил: «Эй, Вэл?». После выстрела неизвестный взял ее телефон, и его лицо ненадолго появилось в прямой трансляции.
В газете отметили, что, по данным Комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну, в 2023 г. Мексика заняла четвертое место в регионе по уровню женских убийств. Было зарегистрировано 1,3 случая на каждые 100 000 женщин.