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Бьюти-блогера застрелили во время прямого эфира в TikTok в Мексике

Ведомости

В мексиканском городе Сапопан (штат Халиско) на рабочем месте в салоне красоты застрелили 23-летнего бьюти-блогера Валерию Маркес. Момент убийства попал в прямой эфир, который она проводила на площадке TikTok. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру штата.

По информации газеты, убийство блогера расследуется как акт фемицида – преступления в отношении женщины по признаку пола. Маркес ранее делилась с аудиторией опасениями о неизвестном, который принес ей на место работы «дорогой подарок». 

За несколько секунд до происшествия она сидела с мягкой игрушкой в руках на своей трансляции в социальной сети, пишет The Guardian.  Было слышно, как она сказала: «Они идут», а затем голос на заднем плане спросил: «Эй, Вэл?». После выстрела неизвестный взял ее телефон, и его лицо ненадолго появилось в прямой трансляции.

В газете отметили, что, по данным Комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну, в 2023 г. Мексика заняла четвертое место в регионе по уровню женских убийств. Было зарегистрировано 1,3 случая на каждые 100 000 женщин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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