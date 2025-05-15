Бьюти-блогера застрелили во время прямого эфира в TikTok в Мексике

За несколько секунд до происшествия она сидела с мягкой игрушкой в руках на своей трансляции в социальной сети, пишет The Guardian. Было слышно, как она сказала: «Они идут», а затем голос на заднем плане спросил: «Эй, Вэл?». После выстрела неизвестный взял ее телефон, и его лицо ненадолго появилось в прямой трансляции.