Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении первого ребенка
Тиффани Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, сообщила о рождении своего первого ребенка.
«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус», – написала в Instagram
Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булус поженились в ноябре 2022 г.
О своей беременности Тиффани также объявила в соцсетях в декабре 2024 г.
Александр стал 11-м внуком Трампа и первым внуком для Марлы Мэйплз, его бывшей жены и матери Тиффани.