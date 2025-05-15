Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении первого ребенка

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус», – написала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Тиффани Трамп. – «Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025».