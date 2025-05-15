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«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России

Ведомости

Футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Спартаком» в финале «пути регионов» Кубка России, завершив встречу со счетом 2:1, передает ТАСС.

Счет в матче был открыт автоголом голкипера «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте. В дальнейшем команды обменялись забитыми мячами: на 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счет, но уже спустя две минуты нападающий «Ростова» Николай Комличенко вновь вывел свою команду вперед.

«Спартак» завершал матч вдевятером. За две желтые карточки с поля был удален Манфред Угальде, а в компенсированное время красную карточку получил Наиль Умяров.

Победа позволила «Ростову» выйти в суперфинал Кубка России, где 1 июня на стадионе «Лужники» команда сыграет с ЦСКА.

Ранее ЦСКА обыграл «Зенит» и также вышел в суперфинал Кубка России. 4:3 – с таким счетом завершилась серия пенальти, которая определила победителя матча на «ВЭБ Арене».

Основное время встречи в Москве закончилось со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Мячи забили Матвей Кисляк (37-я минута) и Тамерлан Мусаев (90+2). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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