«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России

Счет в матче был открыт автоголом голкипера «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте. В дальнейшем команды обменялись забитыми мячами: на 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счет, но уже спустя две минуты нападающий «Ростова» Николай Комличенко вновь вывел свою команду вперед.