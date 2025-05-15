«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Спартаком» в финале «пути регионов» Кубка России, завершив встречу со счетом 2:1, передает ТАСС.
Счет в матче был открыт автоголом голкипера «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте. В дальнейшем команды обменялись забитыми мячами: на 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счет, но уже спустя две минуты нападающий «Ростова» Николай Комличенко вновь вывел свою команду вперед.
«Спартак» завершал матч вдевятером. За две желтые карточки с поля был удален Манфред Угальде, а в компенсированное время красную карточку получил Наиль Умяров.
Победа позволила «Ростову» выйти в суперфинал Кубка России, где 1 июня на стадионе «Лужники» команда сыграет с ЦСКА.
Основное время встречи в Москве закончилось со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Мячи забили Матвей Кисляк (37-я минута) и Тамерлан Мусаев (90+2).