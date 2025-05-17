Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Одинцовском районе Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку, пилот не пострадал, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел днем 17 мая вблизи села Иславское. В следственном управлении уточнили, что при жесткой посадке пилот не пострадал, но вертолет получил механические повреждения.
Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки воздушного судна, устанавливаются причины произошедшего.
В Росавиации также сообщили, что на борту вертолета находился только пилот. Специалисты ведомства проводят первоначальные действия, предусмотренные правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, говорится в сообщении.