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ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных в Подмосковье

Ведомости

ФСИН опровергла информацию о том, что двое заключенных сбежали из автобуса в Химках, когда их перевозили из Твери в Москву, сообщил ТАСС.

21 мая Telegram-канал Mash писал, что заключенным во время остановки разрешили покурить. В это время двое сбежали из-под конвоя. По данным канала, нарушившими процесс конвоирования были 29-летний Никита Григорьев и 41-летний Андрей Шкарин.

5 февраля следователи в Липецке завершили расследование побега заключенных из колонии №2 в октябре 2024 г. Тогда шестеро осужденных выкопали тоннель на расстояние в 40 м и покинули колонию. Всех сбежавших нашли в регионах России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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