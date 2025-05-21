ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных в Подмосковье
ФСИН опровергла информацию о том, что двое заключенных сбежали из автобуса в Химках, когда их перевозили из Твери в Москву, сообщил ТАСС.
21 мая Telegram-канал Mash писал, что заключенным во время остановки разрешили покурить. В это время двое сбежали из-под конвоя. По данным канала, нарушившими процесс конвоирования были 29-летний Никита Григорьев и 41-летний Андрей Шкарин.
5 февраля следователи в Липецке завершили расследование побега заключенных из колонии №2 в октябре 2024 г. Тогда шестеро осужденных выкопали тоннель на расстояние в 40 м и покинули колонию. Всех сбежавших нашли в регионах России.