Бастрыкин предложил расширить понятие геноцида

Кроме того, председатель СК предложил рассмотреть возможность привлечения к ответственности нацистских преступников посмертно. В качестве примера он привел практику Белоруссии, где законодательство позволяет вести уголовные расследования и выносить приговоры в отношении умерших лиц, если речь идет о преступлениях против человечности и международной безопасности.