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Бастрыкин предложил расширить понятие геноцида

Ведомости

Необходимо пересмотреть подход к определению геноцида в российском законодательстве, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы считаем, что нужно расширить понятие геноцида, включив в него запрет на пользование национальным языком и разрушение культурной среды», – отметил Бастрыкин, добавив, что соответствующая инициатива в настоящее время обсуждается экспертным сообществом.

Кроме того, председатель СК предложил рассмотреть возможность привлечения к ответственности нацистских преступников посмертно. В качестве примера он привел практику Белоруссии, где законодательство позволяет вести уголовные расследования и выносить приговоры в отношении умерших лиц, если речь идет о преступлениях против человечности и международной безопасности.

Следственный комитет продолжает работу по документированию преступлений нацистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. По материалам ведомства уже вынесено 34 судебных решения, в которых действия нацистов на оккупированных территориях признаны военными преступлениями, преступлениями против человечности и актами геноцида.

На сегодняшний день российский Уголовный кодекс определяет геноцид как действия, направленные на уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы – путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного пресечения деторождения, депортаций или создания невыносимых условий для жизни. Предложения по расширению этого определения продолжают обсуждаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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