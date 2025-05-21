Бастрыкин предложил расширить понятие геноцида
Необходимо пересмотреть подход к определению геноцида в российском законодательстве, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
«Мы считаем, что нужно расширить понятие геноцида, включив в него запрет на пользование национальным языком и разрушение культурной среды», – отметил Бастрыкин, добавив, что соответствующая инициатива в настоящее время обсуждается экспертным сообществом.
Кроме того, председатель СК предложил рассмотреть возможность привлечения к ответственности нацистских преступников посмертно. В качестве примера он привел практику Белоруссии, где законодательство позволяет вести уголовные расследования и выносить приговоры в отношении умерших лиц, если речь идет о преступлениях против человечности и международной безопасности.
Следственный комитет продолжает работу по документированию преступлений нацистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. По материалам ведомства уже вынесено 34 судебных решения, в которых действия нацистов на оккупированных территориях признаны военными преступлениями, преступлениями против человечности и актами геноцида.
На сегодняшний день российский Уголовный кодекс определяет геноцид как действия, направленные на уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы – путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного пресечения деторождения, депортаций или создания невыносимых условий для жизни. Предложения по расширению этого определения продолжают обсуждаться.