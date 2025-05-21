Архив Алана Тьюринга выставят на аукцион за 150 000 фунтов
Редкие научные работы основателя теоретической информатики Алана Тьюринга будут выставлены на аукцион в Великобритании после того, как едва не были уничтожены, пишет The Guardian. Коллекция, включающая некоторые из его самых значимых трудов, может принести до 150 000 фунтов стерлингов.
Аукцион состоится 17 июня в Стаффордшире, и на нем будет представлено 13 лотов. Среди них – лично подписанная копия докторской диссертации Тьюринга 1938 г. «Системы логики, основанные на ординалах», оцененная в 40 000–60 000 фунтов, а также его знаменитая статья «О вычислимых числах» 1936 г., где он впервые изложил идею универсальной вычислительной машины – концепции, положившей начало программируемым компьютерам. Этот труд называют первым в истории руководством по программированию.
Документы были найдены в сумке и в последний момент спасены от выбрасывания.
Оттиски, включенные в коллекцию, были напечатаны в ограниченном числе и распространялись среди коллег-ученых, что делает их особенно ценными. Также в числе лотов – статья 1952 г. «Химическая основа морфогенеза», которую сегодня считают основополагающей работой в области математической биологии.
Интерес к аукциону уже проявляют представители академической среды и технологических компаний, в том числе из Кремниевой долины.