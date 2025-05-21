Архив Алана Тьюринга выставят на аукцион за 150 000 фунтов

Аукцион состоится 17 июня в Стаффордшире, и на нем будет представлено 13 лотов. Среди них – лично подписанная копия докторской диссертации Тьюринга 1938 г. «Системы логики, основанные на ординалах», оцененная в 40 000–60 000 фунтов, а также его знаменитая статья «О вычислимых числах» 1936 г., где он впервые изложил идею универсальной вычислительной машины – концепции, положившей начало программируемым компьютерам. Этот труд называют первым в истории руководством по программированию.