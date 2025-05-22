Площадь лесных пожаров в России выросла в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом

С начала года в стране зафиксировано около 2500 очагов возгораний. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на площади 1,5 млн га. Для борьбы с огнем в регион направлены аэромобильные группировки, а также перебазированы воздушные суда МЧС: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200. В настоящее время в крае продолжают действовать 39 очагов, из которых 9 локализованы. Вблизи населенных пунктов зафиксировано 8 пожаров.