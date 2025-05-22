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Площадь лесных пожаров в России выросла в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом

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Общая площадь лесных пожаров на территории России с начала 2025 г. достигла почти 2 млн га, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства, состоявшемся в формате видеоконференции.

С начала года в стране зафиксировано около 2500 очагов возгораний. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на площади 1,5 млн га. Для борьбы с огнем в регион направлены аэромобильные группировки, а также перебазированы воздушные суда МЧС: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200. В настоящее время в крае продолжают действовать 39 очагов, из которых 9 локализованы. Вблизи населенных пунктов зафиксировано 8 пожаров.

Как отметил Куренков, сложная обстановка также сохраняется в Бурятии. С начала года там возникло 207 очагов на общей площади 170 000 га. На данный момент активны 20 пожаров, четыре из которых находятся в 5 км от населенных пунктов. В регион ранее был направлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По данным МЧС, с начала пожароопасного сезона в Забайкалье и Бурятии огонь 65 раз подходил на опасное расстояние к населенным пунктам. Один из таких инцидентов произошел накануне в Читинском районе, где ландшафтный пожар перекинулся на территорию детского лагеря. Пострадавших нет, но уничтожены два жилых корпуса и пять хозпостроек. Пожар был оперативно ликвидирован.

28 апреля природный пожар в Забайкалье уничтожил четыре жилых дома. 23 апреля в Забайкальском крае по предложению губернатора региона Александра Осипова был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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