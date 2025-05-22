Площадь лесных пожаров в России выросла в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом
Общая площадь лесных пожаров на территории России с начала 2025 г. достигла почти 2 млн га, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства, состоявшемся в формате видеоконференции.
С начала года в стране зафиксировано около 2500 очагов возгораний. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на площади 1,5 млн га. Для борьбы с огнем в регион направлены аэромобильные группировки, а также перебазированы воздушные суда МЧС: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200. В настоящее время в крае продолжают действовать 39 очагов, из которых 9 локализованы. Вблизи населенных пунктов зафиксировано 8 пожаров.
Как отметил Куренков, сложная обстановка также сохраняется в Бурятии. С начала года там возникло 207 очагов на общей площади 170 000 га. На данный момент активны 20 пожаров, четыре из которых находятся в 5 км от населенных пунктов. В регион ранее был направлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
По данным МЧС, с начала пожароопасного сезона в Забайкалье и Бурятии огонь 65 раз подходил на опасное расстояние к населенным пунктам. Один из таких инцидентов произошел накануне в Читинском районе, где ландшафтный пожар перекинулся на территорию детского лагеря. Пострадавших нет, но уничтожены два жилых корпуса и пять хозпостроек. Пожар был оперативно ликвидирован.
28 апреля природный пожар в Забайкалье уничтожил четыре жилых дома. 23 апреля в Забайкальском крае по предложению губернатора региона Александра Осипова был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.