В ФПА назвали причины затрудненного доступа адвокатов к подзащитным в СИЗО

В ФПА считают, что большинство проблем можно решить за счет организационных мер на уровне ФСИН без внесения изменений в законодательство. В частности, помочь с исправлением ситуации может оптимизация маршрутов прохода, увеличение числа кабинетов для свиданий и повышение укомплектованности персонала.