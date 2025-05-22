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В ФПА назвали причины затрудненного доступа адвокатов к подзащитным в СИЗО

Ведомости

В Федеральной палате адвокатов России (ФПА) в ходе встречи с депутатом Государственной думы Анастасией Удальцовой назвали проблемы, из-за которых затрудняется доступ адвокатов к подзащитным в следственных изоляторах. Об этом сообщается на сайте ФПА РФ.

По словам вице-президента ФПА Сергея Зубкова, к основным причинам усложненного доступа адвокатов к подзащитным относятся переполненность СИЗО, нехватка оборудованных кабинетов для встреч, длинные очереди на вход и выход, приоритет сотрудников ФСИН перед адвокатами, длительное ожидание доставки подследственных, а также сокращенный режим работы изоляторов.

Как отметила президент ФПА Светлана Володина, эта проблема особенно остро стоит в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

В ФПА считают, что большинство проблем можно решить за счет организационных мер на уровне ФСИН без внесения изменений в законодательство. В частности, помочь с исправлением ситуации может оптимизация маршрутов прохода, увеличение числа кабинетов для свиданий и повышение укомплектованности персонала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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