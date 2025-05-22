В ФПА назвали причины затрудненного доступа адвокатов к подзащитным в СИЗО
В Федеральной палате адвокатов России (ФПА) в ходе встречи с депутатом Государственной думы Анастасией Удальцовой назвали проблемы, из-за которых затрудняется доступ адвокатов к подзащитным в следственных изоляторах. Об этом сообщается на сайте ФПА РФ.
По словам вице-президента ФПА Сергея Зубкова, к основным причинам усложненного доступа адвокатов к подзащитным относятся переполненность СИЗО, нехватка оборудованных кабинетов для встреч, длинные очереди на вход и выход, приоритет сотрудников ФСИН перед адвокатами, длительное ожидание доставки подследственных, а также сокращенный режим работы изоляторов.
Как отметила президент ФПА Светлана Володина, эта проблема особенно остро стоит в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург.
В ФПА считают, что большинство проблем можно решить за счет организационных мер на уровне ФСИН без внесения изменений в законодательство. В частности, помочь с исправлением ситуации может оптимизация маршрутов прохода, увеличение числа кабинетов для свиданий и повышение укомплектованности персонала.