Петербургское метро требует 67 млн рублей с осужденных за теракт 2017 года

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 г. Тогда в результате взрыва в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, еще 67 пострадали. В декабре 2019 г. суд признал 11 человек виновными по делу о теракте и приговорил их к срокам от 19 до 28 лет, одного обвиняемого осудили на пожизненное лишение свободы.