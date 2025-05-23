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Петербургское метро требует 67 млн рублей с осужденных за теракт 2017 года

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Метрополитен Санкт-Петербурга обратился в Ленинский районный суд города с требованием взыскать 67 млн руб. ущерба с осужденных за взрыв в метро в 2017 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.

Ответчиками по делу указаны Аброр и Акрам Азимовы, Содик Ортиков, Шохиста Каримова, Мухамадюсун и Ибрагимжон Эрматовы, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Сайфилла Хакимов, Бахром Эргашев и Дилмурод Муидинов. Они осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного и штрафы от 500 000 до 800 000 руб.

При вынесении приговора суд удовлетворил иск метрополитена на 695 000 руб. В новом иске говорится, что своими действиями осужденные причинили предприятию материальный ущерб, состоящий из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости вагона.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 г. Тогда в результате взрыва в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, еще 67 пострадали. В декабре 2019 г. суд признал 11 человек виновными по делу о теракте и приговорил их к срокам от 19 до 28 лет, одного обвиняемого осудили на пожизненное лишение свободы.

В августе 2021 г. суд сократил срок Акраму Азимову до 27 лет и 10 месяцев, Ортикову – до 21 года и 11 месяцев, Каримовой – до 19 лет и 11 месяцев. Было отменено их наказание по ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное хранение, перевозка и ношение взрывчатого вещества в составе организованной группы). В отношении Азимовых и Эрматовых исключили отягощающее обстоятельство в виде активной роли в совершении теракта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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