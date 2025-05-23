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Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Вальядолид»

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Бразильский футболист Роналдо, являющийся председателем совета директоров и мажоритарным акционером испанского профессионального футбольного клуба «Реал Вальядолид», объявил о подписании соглашения о передаче контрольного пакета акций клуба новой группе инвесторов из Северной Америки, сообщается на сайте клуба.

Как отмечает Marca, сделка с участием инвестиционного фонда Ignite оценивается примерно в 50 млн евро. Новый владелец – фонд с международным составом, в который входят более 10 известных инвесторов из Мексики, США и Испании.

Передача акций подлежит обязательному одобрению высшего спортивного совета Испании в соответствии с национальными регулятивными нормами. В ближайшее время стороны обещают представить подробности проекта.

48-летний Роналдо – двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002 гг.), вице-чемпион планетарного первенства 1998 г., дважды выигрывал Кубок Америки и завоевывал Кубок конфедераций в 1997 г.

С 2018 г. он был владельцем «Вальядолида». По итогам сезона клуб покинет высшую лигу чемпионата Испании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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