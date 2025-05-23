Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Вальядолид»
Бразильский футболист Роналдо, являющийся председателем совета директоров и мажоритарным акционером испанского профессионального футбольного клуба «Реал Вальядолид», объявил о подписании соглашения о передаче контрольного пакета акций клуба новой группе инвесторов из Северной Америки, сообщается на сайте клуба.
Как отмечает Marca, сделка с участием инвестиционного фонда Ignite оценивается примерно в 50 млн евро. Новый владелец – фонд с международным составом, в который входят более 10 известных инвесторов из Мексики, США и Испании.
Передача акций подлежит обязательному одобрению высшего спортивного совета Испании в соответствии с национальными регулятивными нормами. В ближайшее время стороны обещают представить подробности проекта.
48-летний Роналдо – двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002 гг.), вице-чемпион планетарного первенства 1998 г., дважды выигрывал Кубок Америки и завоевывал Кубок конфедераций в 1997 г.
С 2018 г. он был владельцем «Вальядолида». По итогам сезона клуб покинет высшую лигу чемпионата Испании.