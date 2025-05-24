Госдума приоритетно рассмотрит проект о пособии для беременных студенток

Сейчас пособие обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 000 руб., напомнили в Госдуме. Законопроект предполагается ввести в силу с 1 сентября 2025 г., с началом нового учебного года.