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Госдума приоритетно рассмотрит проект о пособии для беременных студенток

Его направило в Думу правительство
Ведомости

Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам для студенток, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Правительство РФ, как стало известно ранее, направило в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение такого пособия до уровня прожиточного минимума. Выплата за 140 дней отпуска составит в среднем 90 020 руб. и будет осуществляться за счет федерального бюджета без учета размера стипендии.

Володин направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщается на сайте Госдумы. 

«Законопроект направлен на реализацию поручений президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми», – сказал он.

Сейчас пособие обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 000 руб., напомнили в Госдуме. Законопроект предполагается ввести в силу с 1 сентября 2025 г., с началом нового учебного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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