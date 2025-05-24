Госдума приоритетно рассмотрит проект о пособии для беременных студенток

Госдума приоритетно рассмотрит проект о пособии для беременных студентокЕго направило в Думу правительство
Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам для студенток, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Правительство РФ, как стало известно ранее, направило в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение такого пособия до уровня прожиточного минимума. Выплата за 140 дней отпуска составит в среднем 90 020 руб. и будет осуществляться за счет федерального бюджета без учета размера стипендии.
Володин направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщается на сайте Госдумы.
«Законопроект направлен на реализацию поручений президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми», – сказал он.
Сейчас пособие обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 000 руб., напомнили в Госдуме. Законопроект предполагается ввести в силу с 1 сентября 2025 г., с началом нового учебного года.