В Госдуму внесен законопроект об увеличении пособия для беременных студенток
Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение пособия по беременности и родам для обучающихся женщин до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован в думской законодательной базе.
Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента РФ. Он касается студенток очной формы обучения в профессиональных, высших и научных образовательных организациях. В настоящее время размер пособия по беременности и родам для этой категории граждан зависит от размера стипендии и составляет от 9333 до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам. Предлагается увеличить этот размер до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе проживания студентки.
С 1 января 2025 г. прожиточный минимум по России составляет 19 329 руб. Таким образом, новое пособие за 140 дней отпуска составит 90 020 руб. Выплата будет осуществляться за счет федерального бюджета, через Социальный фонд России, без учета размера стипендии.
Законопроект предполагается ввести в силу с 1 сентября 2025 г., с началом нового учебного года. Финансирование дополнительных расходов планируется осуществлять за счет остатков неиспользованных средств, переданных Социальному фонду России.
19 мая «Ведомости» писали, что размер пособий по беременности и родам студенткам вузов, колледжей и техникумов вырастет до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Соответствующие поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.