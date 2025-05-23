В Госдуму внесен законопроект об увеличении пособия для беременных студенток

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента РФ. Он касается студенток очной формы обучения в профессиональных, высших и научных образовательных организациях. В настоящее время размер пособия по беременности и родам для этой категории граждан зависит от размера стипендии и составляет от 9333 до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам. Предлагается увеличить этот размер до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе проживания студентки.