Путин поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем

Президент отметил, что в клубе бережно хранят зенитовские традиции, которые заложены многими поколениями игроков, тренеров и наставников, а также стремятся преумножать их свершения. По его словам, сплоченность и вера в свои силы не раз помогали команде завоевывать победу в российских и европейских турнирах. Болельщики клуба также внесли огромный вклад в достижения футбольного клуба, поддерживая команду.