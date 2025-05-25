Путин поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Зенит» со 100-летним юбилеем. Поздравление главы государства зачитал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Матче легенд к 100-летию клуба в Санкт-Петербурге.
«За минувшие годы "Зенит" прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны», – указал Путин.
Президент отметил, что в клубе бережно хранят зенитовские традиции, которые заложены многими поколениями игроков, тренеров и наставников, а также стремятся преумножать их свершения. По его словам, сплоченность и вера в свои силы не раз помогали команде завоевывать победу в российских и европейских турнирах. Болельщики клуба также внесли огромный вклад в достижения футбольного клуба, поддерживая команду.
«Зенит» был основан 25 мая 1925 г. в качестве команды при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. С 1936 г. футбольный клуб носил имя «Сталинец». Свое нынешнее название он обрел в 1940 г. «Зенит» является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем кубка страны и девятикратным обладателем Суперкубка России. Клуб также по одному разу становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.