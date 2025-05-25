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Путин поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Зенит» со 100-летним юбилеем. Поздравление главы государства зачитал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Матче легенд к 100-летию клуба в Санкт-Петербурге.

«За минувшие годы "Зенит" прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны», – указал Путин.

Президент отметил, что в клубе бережно хранят зенитовские традиции, которые заложены многими поколениями игроков, тренеров и наставников, а также стремятся преумножать их свершения. По его словам, сплоченность и вера в свои силы не раз помогали команде завоевывать победу в российских и европейских турнирах. Болельщики клуба также внесли огромный вклад в достижения футбольного клуба, поддерживая команду.

«Зенит» был основан 25 мая 1925 г. в качестве команды при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. С 1936 г. футбольный клуб носил имя «Сталинец». Свое нынешнее название он обрел в 1940 г. «Зенит» является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем кубка страны и девятикратным обладателем Суперкубка России. Клуб также по одному разу становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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