В московских аэропортах после атак БПЛА сняли ограничения на полеты
В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введении мер для обеспечения безопасности полетов Кореняко сообщил около 17:00 мск. Ограничения были отменены в 18:05 мск.
Московские аэропорты не принимали и не отправляли рейсы на фоне попыток атак на Москву беспилотников, о которых мэр столицы Сергей Собянин впервые сообщил в 16:55. В течение часа силы ПВО сбили пять БПЛА, следует из сообщений главы города.
Аэропорт «Пулково» предупредил о возможных изменениях в расписании на фоне мер в аэропортах Москвы. Во «Внуково» сообщили, что сейчас воздушная гавань предпринимает необходимые меры для восстановления штатного режима работы. Самолеты начали выполнять рейсы после задержек, добавили в аэропорту.