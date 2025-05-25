В московских аэропортах после атак БПЛА сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты не принимали и не отправляли рейсы на фоне попыток атак на Москву беспилотников, о которых мэр столицы Сергей Собянин впервые сообщил в 16:55. В течение часа силы ПВО сбили пять БПЛА, следует из сообщений главы города.