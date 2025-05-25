Ученые обнаружили над Солнцем похожий на птицу объект
Телескоп зафиксировал на Солнце напоминающий птицу или летательный аппарат объект с тянущимся за ним «пламенным следом», сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
Снимок с одного из телескопов LASCO поступил 24 мая. На нем можно увидеть крыло «птицы», размер которого составляет около 150 000 км.
«Высота "полета" над поверхностью Солнца – около 2 млн км. Размер "птицы", если считать, что это физический, а не оптический объект, более чем в 10 раз превосходит размер Земли», – говорится в сообщении.
Снимок кажется очень редким, отметили в лаборатории. Там призвали подписчиков поделиться версиями о том, что за объект зафиксировал телескоп. Приветствуются научные объяснения, при этом важно объяснить наблюдаемые детали, говорится в сообщении.