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Ученые обнаружили над Солнцем похожий на птицу объект

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Телескоп зафиксировал на Солнце напоминающий птицу или летательный аппарат объект с тянущимся за ним «пламенным следом», сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Снимок с одного из телескопов LASCO поступил 24 мая. На нем можно увидеть крыло «птицы», размер которого составляет около 150 000 км. 

«Высота "полета" над поверхностью Солнца – около 2 млн км. Размер "птицы", если считать, что это физический, а не оптический объект, более чем в 10 раз превосходит размер Земли», – говорится в сообщении.

Снимок кажется очень редким, отметили в лаборатории. Там призвали подписчиков поделиться версиями о том, что за объект зафиксировал телескоп. Приветствуются научные объяснения, при этом важно объяснить наблюдаемые детали, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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