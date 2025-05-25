В Белгородской области поезд подорвался на заложенной под рельсы бомбе

В Белгородской области поезд подорвался на заложенной под рельсы бомбеВ результате инцидента никто не пострадал
В Новооскольском округе Белгородской области произошел взрыв на железной дороге – состав наехал на бомбу, которая была заложена злоумышленниками под рельсы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.
«Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
24 апреля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, подготовкой которого занимались двое выходцев из Средней Азии под руководством украинских спецслужб.