Контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом затонул у берегов Индии
У побережья Кочи (Индия) затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 под либерийским флагом, что вызвало угрозу разлива нефтепродуктов и утечки опасных химикатов, сообщает Seatrade Maritime News.
Судно, принадлежащее Mediterranean Shipping Company (MSC), следовало из Виджинджама в Кочи, когда из-за затопления грузового отсека начало крениться и в итоге полностью перевернулось. На борту находились 640 контейнеров, включая 13 с опасными грузами, 12 из которых содержали карбид кальция - вещество, выделяющее взрывоопасный ацетилен при контакте с водой.
Всем 24-м членам экипажа удалось спастись, отмечает издание.
В топливных резервуарах судна оставались 84,44 т дизеля и 367,1 т мазута, что создает риск загрязнения уникальной экосистемы Кералы. Береговая охрана Индии (ICG) направила судно ICGS Saksham и самолеты для мониторинга. Пока крупный разлив нефтепродуктов не подтвержден, но нефтяные пятна могут достичь берега через 36-48 часов, угрожая районам Аллапужда и Кочи.