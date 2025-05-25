Контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом затонул у берегов Индии

В топливных резервуарах судна оставались 84,44 т дизеля и 367,1 т мазута, что создает риск загрязнения уникальной экосистемы Кералы. Береговая охрана Индии (ICG) направила судно ICGS Saksham и самолеты для мониторинга. Пока крупный разлив нефтепродуктов не подтвержден, но нефтяные пятна могут достичь берега через 36-48 часов, угрожая районам Аллапужда и Кочи.