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Контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом затонул у берегов Индии

Ведомости

У побережья Кочи (Индия) затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 под либерийским флагом, что вызвало угрозу разлива нефтепродуктов и утечки опасных химикатов, сообщает Seatrade Maritime News.

Судно, принадлежащее Mediterranean Shipping Company (MSC), следовало из Виджинджама в Кочи, когда из-за затопления грузового отсека начало крениться и в итоге полностью перевернулось. На борту находились 640 контейнеров, включая 13 с опасными грузами, 12 из которых содержали карбид кальция - вещество, выделяющее взрывоопасный ацетилен при контакте с водой.

Всем 24-м членам экипажа удалось спастись, отмечает издание.

В топливных резервуарах судна оставались 84,44 т дизеля и 367,1 т мазута, что создает риск загрязнения уникальной экосистемы Кералы. Береговая охрана Индии (ICG) направила судно ICGS Saksham и самолеты для мониторинга. Пока крупный разлив нефтепродуктов не подтвержден, но нефтяные пятна могут достичь берега через 36-48 часов, угрожая районам Аллапужда и Кочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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