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Умер заслуженный деятель искусств Виктор Галкин

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В возрасте 64-х лет умер заслуженный деятель искусств РФ, актер, бывший художественный руководитель Приморского краевого театра молодежи Виктор Галкин. Об этом сообщили в Telegram-канале Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей страны.

ПРИМОРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТД РФ
Кадр из фильма «Черный Океан» / Rossijskaya Kinovideokompaniya

Галкин родился 21 февраля 1961 г. в селе Кокпекты Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил школу-студию при театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже – Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал на кафедре сценического движения предмет «Сценбой, фехтование и сцендвижение». Он работал в Театре юного зрителя (ТЮЗ), администрации Приморского края, а также с 1999 г. проработал художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи.

Первой работой в его актерской карьере стала роль в фильме режиссера Владимира Лаптева «Залив счастья». Сразу после этого он сыграл главную роль в картине «Черный океан» (реж. Иван Соловов). Кроме того, он известен благодаря ролям в таких лентах, как «Леопард охотится ночью» (реж. Михаил Готенко), «Хасанский вальс» (реж. Готенко) и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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