Умер заслуженный деятель искусств Виктор Галкин

Галкин родился 21 февраля 1961 г. в селе Кокпекты Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил школу-студию при театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже – Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал на кафедре сценического движения предмет «Сценбой, фехтование и сцендвижение». Он работал в Театре юного зрителя (ТЮЗ), администрации Приморского края, а также с 1999 г. проработал художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи.