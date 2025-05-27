Умер актер сериала «Глухарь» Василий Фунтиков

Фунтиков родился 5 июля 1962 г. в Москве. Его семья жила на Мосфильмовской улице рядом с киностудией. В 9 лет, выгуливая собаку, Фунтиков случайно привлек внимание ассистента режиссера, так началась его актерская карьера. В 1974 г. он снялся в эпизоде фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (реж. Ролан Быков). А позже получил главную роль в картине «Охотник за браконьерами» (реж. Мария Муат). Получил широкую известность Фунтиков в 1980 г. благодаря роли Сергея Крашенинникова в телефильме «Каникулы Кроша» по повести Анатолия Рыбакова (реж. Григорий Аронов).