Умер актер сериала «Глухарь» Василий Фунтиков
Актера сериала «Глухарь» Василий Фунтиков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Похороны актера состоятся 30 мая и пройдут на Хованском кладбище в Москве.
Фунтиков родился 5 июля 1962 г. в Москве. Его семья жила на Мосфильмовской улице рядом с киностудией. В 9 лет, выгуливая собаку, Фунтиков случайно привлек внимание ассистента режиссера, так началась его актерская карьера. В 1974 г. он снялся в эпизоде фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (реж. Ролан Быков). А позже получил главную роль в картине «Охотник за браконьерами» (реж. Мария Муат). Получил широкую известность Фунтиков в 1980 г. благодаря роли Сергея Крашенинникова в телефильме «Каникулы Кроша» по повести Анатолия Рыбакова (реж. Григорий Аронов).
Параллельно со съемками в кино Фунтиков служил в театре. С 1984 по 1986 г. он играл в Театре Советской армии. С 1989 по 2000 г. выступал на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Там он участвовал в спектаклях режиссера Юрия Еремина «Рядовые», «Ленинградец» и «Осенняя кампания 1799 года». В 2000 г. Фунтиков стал членом Союза кинематографистов России.