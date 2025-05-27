Роспотребнадзор не нашел нарушений в морской и питьевой воде в Крыму

23 мая Попова заявляла, что пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края не могут использоваться для купания. При этом, по словам Поповой, все результаты исследований от Новороссийска до Сочи полностью соответствуют санитарным требованиям. Здесь нет отклонений и нарушений по всем объектам окружающей среды.