Роспотребнадзор не нашел нарушений в морской и питьевой воде в Крыму
На территории Крыма и Севастополя показатели качества морской и питьевой воды, а также пляжного песка и гальки соответствуют установленным гигиеническим нормативам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет», – подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).
Мониторинг пляжей полуострова проводится как в местных, так и в столичных лабораториях. По словам Поповой, ведомство также отслеживает состояние рыбы и морепродуктов, выловленных или выращенных в регионе. Все отобранные партии проходят проверку на соответствие санитарным требованиям.
Она добавила, что контроль за санитарным состоянием проводится ежегодно, однако в 2025 г. масштаб проверок был усилен.
23 мая Попова заявляла, что пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края не могут использоваться для купания. При этом, по словам Поповой, все результаты исследований от Новороссийска до Сочи полностью соответствуют санитарным требованиям. Здесь нет отклонений и нарушений по всем объектам окружающей среды.
Масштабный выброс мазута на Черноморское побережье произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в середине декабря 2024 г. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.