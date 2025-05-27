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Роспотребнадзор не нашел нарушений в морской и питьевой воде в Крыму

Ведомости

На территории Крыма и Севастополя показатели качества морской и питьевой воды, а также пляжного песка и гальки соответствуют установленным гигиеническим нормативам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет», – подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).

Мониторинг пляжей полуострова проводится как в местных, так и в столичных лабораториях. По словам Поповой, ведомство также отслеживает состояние рыбы и морепродуктов, выловленных или выращенных в регионе. Все отобранные партии проходят проверку на соответствие санитарным требованиям.

Она добавила, что контроль за санитарным состоянием проводится ежегодно, однако в 2025 г. масштаб проверок был усилен.

23 мая Попова заявляла, что пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края не могут использоваться для купания. При этом, по словам Поповой, все результаты исследований от Новороссийска до Сочи полностью соответствуют санитарным требованиям. Здесь нет отклонений и нарушений по всем объектам окружающей среды.

Масштабный выброс мазута на Черноморское побережье произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в середине декабря 2024 г. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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