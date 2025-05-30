Два взрыва произошло в районе бухты Десантная во Владивостоке

В мае 2024 г. в бухте проходили зачетные тактические учения кораблей Тихоокеанского флота, сообщал ТАСС. Тогда в учении участвовали около 300 военнослужащих, использовано более 30 единиц боевой техники, которые отработали выгрузку, визуальную маскировку действий личного состава и передвижение военной техники на берегу.