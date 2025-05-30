Овечкин вернется в Россию по окончании контракта с «Вашингтоном»

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом. Глава государства заявил, что это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста-рекордсмена великим.