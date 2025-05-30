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Овечкин вернется в Россию по окончании контракта с «Вашингтоном»

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вернется в Россию по окончании контракта с клубом в 2026 г. Об этом сообщила изданию «Аргументы и факты» его жена Анастасия Шубская.

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем», – сказала Шубская, уточнив, что после этого супруги планируют вернуться в Москву.

29 мая клуб Washington Capitals сообщил, что окончательное решение относительно дальнейшей карьеры Овечкина после сезона НХЛ 2025–2026 гг. еще не принято. Команда сделала это заявление после того, как обладатели абонементов получили электронное письмо, в котором говорилось, что следующий сезон станет для нападающего последним.

В апреле Овечкин превзошел рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб и обойдя Уэйна Гретцки с 894 голами. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» 6 апреля и побив рекорд канадца Гретцки.

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом. Глава государства заявил, что это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста-рекордсмена великим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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