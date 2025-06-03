Арестован третий обвиняемый по делу о хищении 127 млн рублей в «Москва-сити»
С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу третьего обвиняемого по уголовному делу о хищении 127 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, 25 мая обвиняемый вместе с соучастниками возле северного входа в башню «Империя» комплекса «Москва-сити» похитили чемодан, в котором находились денежные средства на общую сумму 127 млн руб. Они применили насилие к курьеру, перевозившему деньги, ударив его в область туловища. После чего воры скрылись с места преступления.
26 мая сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по этому делу. По информации правоохранителей, задержание со стрельбой произошло в Новой Москве на территории ЖК «Спортивный квартал». Выследить мужчин удалось с помощью камер видеонаблюдения.
Позже столичная прокуратура сообщала, что суд заключил под стражу двоих обвиняемых по этому делу. Им также предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ.