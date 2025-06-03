Арестован третий обвиняемый по делу о хищении 127 млн рублей в «Москва-сити»

По данным следствия, 25 мая обвиняемый вместе с соучастниками возле северного входа в башню «Империя» комплекса «Москва-сити» похитили чемодан, в котором находились денежные средства на общую сумму 127 млн руб. Они применили насилие к курьеру, перевозившему деньги, ударив его в область туловища. После чего воры скрылись с места преступления.