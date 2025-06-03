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Арестован третий обвиняемый по делу о хищении 127 млн рублей в «Москва-сити»

Ведомости

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу третьего обвиняемого по уголовному делу о хищении 127 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, 25 мая обвиняемый вместе с соучастниками возле северного входа в башню «Империя» комплекса «Москва-сити» похитили чемодан, в котором находились денежные средства на общую сумму 127 млн руб. Они применили насилие к курьеру, перевозившему деньги, ударив его в область туловища. После чего воры скрылись с места преступления.

26 мая сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по этому делу. По информации правоохранителей, задержание со стрельбой произошло в Новой Москве на территории ЖК «Спортивный квартал». Выследить мужчин удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Позже столичная прокуратура сообщала, что суд заключил под стражу двоих обвиняемых по этому делу. Им также предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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