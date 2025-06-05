Союз журналистов РФ назвал недопустимыми силовые мероприятия в отношении прессы
Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам издания Ura.ru и назвал недопустимыми силовые мероприятия в отношении прессы. Об этом говорится в сообщении объединения.
По информации союза, сотрудники силовых структур препятствовали доступу адвокатов к задержанным журналистам. В организации также заверили, что союз журналистов окажет сотрудникам Ura.ru всю необходимую помощь.
5 июня сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области провели обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Силовиков интересовали источники происхождения информации о «событиях криминального характера». Также обыски прошли в квартирах нескольких журналистов.
В издании подтвердили, что в ходе силовых мероприятий задержали редактора Денис Аллаяров. К нему, как и в саму редакцию, не пустили адвоката: «И все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось», говорится в сообщении.
Работа всего агентства, включающего сотрудников в восьми регионах России, была нарушена. Действия СК затронули около 200 человек, хотя обыски проводились в отношении 10 сотрудников свердловского филиала.
ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщал, что на рабочих компьютерах в екатеринбургском офисе Ura.ru нашли подтверждения покупок оперативных сводок у силовых структур. Собеседник агентства рассказал, что поводом для оперативных действий могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции. Он мог передавать изданию служебные сведения из ежедневной сводки.