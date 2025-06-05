Союз журналистов РФ назвал недопустимыми силовые мероприятия в отношении прессы

В издании подтвердили, что в ходе силовых мероприятий задержали редактора Денис Аллаяров. К нему, как и в саму редакцию, не пустили адвоката: «И все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось», говорится в сообщении.