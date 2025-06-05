Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Союз журналистов РФ назвал недопустимыми силовые мероприятия в отношении прессы

Ведомости

Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам издания Ura.ru и назвал недопустимыми силовые мероприятия в отношении прессы. Об этом говорится в сообщении объединения.

По информации союза, сотрудники силовых структур препятствовали доступу адвокатов к задержанным журналистам. В организации также заверили, что союз журналистов окажет сотрудникам Ura.ru всю необходимую помощь.

5 июня сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области провели обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Силовиков интересовали источники происхождения информации о «событиях криминального характера». Также обыски прошли в квартирах нескольких журналистов.

В издании подтвердили, что в ходе силовых мероприятий задержали редактора Денис Аллаяров. К нему, как и в саму редакцию, не пустили адвоката: «И все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось», говорится в сообщении.

Работа всего агентства, включающего сотрудников в восьми регионах России, была нарушена. Действия СК затронули около 200 человек, хотя обыски проводились в отношении 10 сотрудников свердловского филиала.

ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщал, что на рабочих компьютерах в екатеринбургском офисе Ura.ru нашли подтверждения покупок оперативных сводок у силовых структур. Собеседник агентства рассказал, что поводом для оперативных действий могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции. Он мог передавать изданию служебные сведения из ежедневной сводки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных