МВД объявило в розыск фигуранта дела об атаке на военные аэродромы

4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой и экстрадицией Тимофеева. Представитель Кремля заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия данного преступления.