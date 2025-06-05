МВД объявило в розыск фигуранта дела об атаке на военные аэродромы
МВД России объявило в розыск по уголовной статье Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом свидетельствует база ведомства.
По какой именно статье разыскивается Тимофеев, в базе не указано.
4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой и экстрадицией Тимофеева. Представитель Кремля заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия данного преступления.
1 июня Украина провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали аэродромы базирования стратегической авиации России. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Информации о жертвах среди военных и гражданского персонала нет.