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МВД объявило в розыск фигуранта дела об атаке на военные аэродромы

Ведомости

МВД России объявило в розыск по уголовной статье Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом свидетельствует база ведомства.

По какой именно статье разыскивается Тимофеев, в базе не указано.

4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой и экстрадицией Тимофеева. Представитель Кремля заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия данного преступления.

1 июня Украина провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали аэродромы базирования стратегической авиации России. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Информации о жертвах среди военных и гражданского персонала нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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