Путин: младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума
Младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, некоторые показатели, намеченные на 2030 г., уже достигнуты в I квартале 2025 г. Это касается и показателя младенческой смертности.
«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», – указал Путин.
15 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель детской и младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире. По его словам, он составляет 4 промилле и «ниже, чем в большинстве развитых стран».
В феврале замминистра здравоохранения Евгения Котова заявила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России уменьшился почти на 20%. Кроме того, за последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе.