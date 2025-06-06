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Путин: младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума

Ведомости

Младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, некоторые показатели, намеченные на 2030 г., уже достигнуты в I квартале 2025 г. Это касается и показателя младенческой смертности.

«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», – указал Путин.

15 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель детской и младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире. По его словам, он составляет 4 промилле и «ниже, чем в большинстве развитых стран».

В феврале замминистра здравоохранения Евгения Котова заявила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России уменьшился почти на 20%. Кроме того, за последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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