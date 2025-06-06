Путин: младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума

В феврале замминистра здравоохранения Евгения Котова заявила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России уменьшился почти на 20%. Кроме того, за последние годы практически в четыре раза снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе.