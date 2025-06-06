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Защита будет обжаловать арест редактора Ura.ru Аллаярова

Ведомости

Защита редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого по делу о взятке, собирается обжаловать его арест. Об этом заявила адвокат редактора Светлана Герасимова.

«Да, обязательно», – приводит ее заявление «РИА Новости».

Она уточнила, что во время обысков ни в редакции, ни по адресам жительства журналистов не было найдено доказательств о передаче взятки.

6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Аллаярова до 4 августа по делу о взятке его дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. В этот же день редактора задержали. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Вместе с тем обвинение предъявили и Карпову. Ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отправил Карпова под домашний арест.

Днем ранее в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах ряда журналистов издания прошли обыски. Адвокат Георгий Краснов говорил «Ведомостям», что они могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле. Ura.ru сообщало, что сотрудники СК интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Помимо Аллаярова были задержаны корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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