Защита будет обжаловать арест редактора Ura.ru Аллаярова
Защита редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого по делу о взятке, собирается обжаловать его арест. Об этом заявила адвокат редактора Светлана Герасимова.
Она уточнила, что во время обысков ни в редакции, ни по адресам жительства журналистов не было найдено доказательств о передаче взятки.
6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Аллаярова до 4 августа по делу о взятке его дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. В этот же день редактора задержали. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Вместе с тем обвинение предъявили и Карпову. Ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отправил Карпова под домашний арест.
Днем ранее в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах ряда журналистов издания прошли обыски. Адвокат Георгий Краснов говорил «Ведомостям», что они могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле. Ura.ru сообщало, что сотрудники СК интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Помимо Аллаярова были задержаны корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.