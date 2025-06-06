Защита будет обжаловать арест редактора Ura.ru Аллаярова

Днем ранее в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах ряда журналистов издания прошли обыски. Адвокат Георгий Краснов говорил «Ведомостям», что они могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле. Ura.ru сообщало, что сотрудники СК интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Помимо Аллаярова были задержаны корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.