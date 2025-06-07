Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны 6 июня уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя регионами России. Минобороны сообщало, что 14 из них были сбиты над Курской областью, еще по одному дрону нейтрализовано над Белгородской и Брянской областями. Всего за последнюю неделю российские военные перехватили 1390 украинских дронов, из них 509 были уничтожены вне зоны спецоперации.