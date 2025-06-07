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Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который летел на Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Их сняли в 00:40 мск. Мера действовала для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

6 июня Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, которые летели в сторону Москвы. В этот же день Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Также ограничения действовали на работу калужской воздушной гавани «Грабцево».

Российские средства противовоздушной обороны 6 июня уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя регионами России. Минобороны сообщало, что 14 из них были сбиты над Курской областью, еще по одному дрону нейтрализовано над Белгородской и Брянской областями. Всего за последнюю неделю российские военные перехватили 1390 украинских дронов, из них 509 были уничтожены вне зоны спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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