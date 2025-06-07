Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который летел на Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
6 июня Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, которые летели в сторону Москвы. В этот же день Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Также ограничения действовали на работу калужской воздушной гавани «Грабцево».
Российские средства противовоздушной обороны 6 июня уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя регионами России. Минобороны сообщало, что 14 из них были сбиты над Курской областью, еще по одному дрону нейтрализовано над Белгородской и Брянской областями. Всего за последнюю неделю российские военные перехватили 1390 украинских дронов, из них 509 были уничтожены вне зоны спецоперации.