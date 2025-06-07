Росгвардия усилит охрану гособъектов из-за появления новых угроз

Изменения внесены приказ, регламентирующий виды вооружения, патронов и нормы обеспечения ими сотрудников «Охраны» – специальных ведомственных подразделений, которые следят за безопасностью важных гособъектов. Теперь перечень оружия для их охраны заменяется на «боевое ручное стрелковое оружие», к которому относятся,в том числе пистолеты-пулеметы и пулеметы.