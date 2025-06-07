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Росгвардия усилит охрану гособъектов из-за появления новых угроз

Ведомости

Охранные подразделения государственных объектов в России могут получить от Росгвардии пулеметы. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ директора службы Виктора Зотова.

Изменения внесены приказ, регламентирующий виды вооружения, патронов и нормы обеспечения ими сотрудников «Охраны» – специальных ведомственных подразделений, которые следят за безопасностью важных гособъектов. Теперь перечень оружия для их охраны заменяется на «боевое ручное стрелковое оружие», к которому относятся,в том числе пистолеты-пулеметы и пулеметы.

В пояснительной записке к документу говорится, что необходимость увеличения боезапаса и боевой мощи обусловлена возникновением новых угроз, в частности, беспилотниками, несущим взрывные заряды.

6 июня сотрудники Росгвардии пресекли террористический акт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств в Рязанской области. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Сотрудники Росгвардии, которые обеспечивали охрану военного объекта, обнаружили злоумышленника с помощью «технических средств». На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску дрона, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство БПЛА позволяло управлять ими дистанционно.

7 июня Минобороны России сообщило, что за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 311 украинских беспилотников, из которых (140 дроноЩ) были уничтожены вне зоны спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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