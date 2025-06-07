Росгвардия усилит охрану гособъектов из-за появления новых угроз
Охранные подразделения государственных объектов в России могут получить от Росгвардии пулеметы. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ директора службы Виктора Зотова.
Изменения внесены приказ, регламентирующий виды вооружения, патронов и нормы обеспечения ими сотрудников «Охраны» – специальных ведомственных подразделений, которые следят за безопасностью важных гособъектов. Теперь перечень оружия для их охраны заменяется на «боевое ручное стрелковое оружие», к которому относятся,в том числе пистолеты-пулеметы и пулеметы.
В пояснительной записке к документу говорится, что необходимость увеличения боезапаса и боевой мощи обусловлена возникновением новых угроз, в частности, беспилотниками, несущим взрывные заряды.
6 июня сотрудники Росгвардии пресекли террористический акт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств в Рязанской области. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.
Сотрудники Росгвардии, которые обеспечивали охрану военного объекта, обнаружили злоумышленника с помощью «технических средств». На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску дрона, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство БПЛА позволяло управлять ими дистанционно.
7 июня Минобороны России сообщило, что за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 311 украинских беспилотников, из которых (140 дроноЩ) были уничтожены вне зоны спецоперации.