Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино»), Саратова («Гагарин») и Тамбова («Донское»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
О введении ограничений он сообщил в 03:35 мск 9 июня. Мера продолжает действовать в аэропорту Казани. Представитель агентства напомнил, что она была установлена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
По данным Минобороны, с 22:00 мск 8 июня до полуночи 9 июня силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА. Из них 17 были сбиты над Воронежской областью и семь – над Белгородской.
В ночь на 8 июня российские военные сбили 61 БПЛА в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях и над Республикой Крым. Девять воздушных целей было ликвидировано в небе над Московским регионом.