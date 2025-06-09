Прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

По данным ведомства, в 2022 г. один из обвиняемых для хищения денег, зачисляемых банком на счета держателей «Пушкинских карт», создал организованную группу, куда вовлек троих сообщников. Для реализации плана организатор зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл расчетный счет в банке и администрировал интернет-сайт, который предназначался для размещения ложной информации о проведении культурного мероприятия. Он заключил договоры с билетным оператором, который предоставлял услуги по продаже электронных билетов, разместил на интернет-платформе «PRO.Культура РФ» заявки о включении события в качестве культурного мероприятия и оформил заявку на его включение в реестр мероприятий «Пушкинской карты».