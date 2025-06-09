Прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами»
Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при реализации программы «Пушкинская карта» в отношении четырех участников организованной группы в возрасте от 20 до 22 лет. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По данным ведомства, в 2022 г. один из обвиняемых для хищения денег, зачисляемых банком на счета держателей «Пушкинских карт», создал организованную группу, куда вовлек троих сообщников. Для реализации плана организатор зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл расчетный счет в банке и администрировал интернет-сайт, который предназначался для размещения ложной информации о проведении культурного мероприятия. Он заключил договоры с билетным оператором, который предоставлял услуги по продаже электронных билетов, разместил на интернет-платформе «PRO.Культура РФ» заявки о включении события в качестве культурного мероприятия и оформил заявку на его включение в реестр мероприятий «Пушкинской карты».
Члены группы с мая по август 2022 г. в Краснодарском крае искали пользователей «Пушкинских карт» и привлекали их к покупке электронных билетов на фиктивное мероприятие. Сообщники предоставляли людям ссылку на интернет-сайт, содержащий ложные данные о проведении события, и виджет билетного оператора, который представлял собой интерактивный элемент интерфейса на интернет-сайте, предназначенный для приобретения электронных билетов. В дальнейшем обвиняемые обеспечили массовую покупку с «Пушкинских карт», оформленных с указанием недостоверных персональных и иных данных их получателей, на культурное мероприятие без цели их посещения.
Они похитили более 2,3 млн руб. бюджетных средств и деньги банка в размере 467 000 руб. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд.
16 мая МВД России сообщило о задержании в Рязани и Новосибирске подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами» на более 30 млн руб. Схемы, по которым они действовали, оказались схожи. После регистрации на платформе «PRO.Культура.РФ» злоумышленники анонсировали культурные мероприятия и не проводили их. Деньги от продажи билетов они оставляли себе. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.