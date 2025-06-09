Дачникам разъяснили требования по установке заборов

При этом депутат (фракция КПРФ) рассказал, что между участками может вообще не быть забора, однако они должны разграничиваться хотя бы колышками. Он пояснил, что лучше не руководствоваться принципом «мой участок вот до тех деревьев», т. к. деревья могут разрастаться или, наоборот, падать. Тогда будут возникать споры между соседями.