Дачникам разъяснили требования по установке заборов
Между садовыми и огородными земельными участками лучше установить сетчатое ограждение высотой 1,2 – 1,8 м или другие визуально проницаемые его виды, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ТАСС.
При этом депутат (фракция КПРФ) рассказал, что между участками может вообще не быть забора, однако они должны разграничиваться хотя бы колышками. Он пояснил, что лучше не руководствоваться принципом «мой участок вот до тех деревьев», т. к. деревья могут разрастаться или, наоборот, падать. Тогда будут возникать споры между соседями.
По словам Гаврилова, высота заборов может регулироваться региональными или местными правилами, поэтому перед установкой ограждения лучше обратиться в администрацию населенного пункта. В пример депутат привел Подмосковье, где забор может быть максимум 2 м, «за исключением исторических оград, то есть ограждений вокруг разных усадеб, некоторые такие ограждения имеют историческую и культурную ценность и охраняются государством».
Установка глухих ограждений, уточнил Гаврилов, разрешена с наружной стороны участка, со стороны улиц, проездов, а их высота регулируется нормативными актами на местном уровне. «Важно соблюдать нормы затенения участка соседа, чтобы не допускать судебных разбирательств с соседями из-за тени», – отметил он.
С 9 июня в России начали действовать правила установки заборов, согласно которым нельзя установить сплошное ограждение выше 1,5 м между дачными участками.