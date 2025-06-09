В Москве установлен «желтый» уровень опасности из-за грозы
В Москве и Московской области действует «желтый» уровень опасности из-за града и грозы, следует из данных Гидрометцентра. Этот статус означает, что погода в регионе «потенциально опасна».
Предупреждение сохранится до 21:00 9 июня. Метеорологи ожидают кратковременный дождь, местами ливни и грозы, в некоторых районах области – град. Ветер может усилиться до 17 м/с.
8 июня в столице также ожидались сильные осадки с грозами и градом, усиление ветра до 20-25 м/с. Власти призывали граждан соблюдать осторожность: не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. В таких погодных условиях рекомендуется по возможности избегать выхода на улицу.