В Москве установлен «желтый» уровень опасности из-за грозы

8 июня в столице также ожидались сильные осадки с грозами и градом, усиление ветра до 20-25 м/с. Власти призывали граждан соблюдать осторожность: не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. В таких погодных условиях рекомендуется по возможности избегать выхода на улицу.